Охоронець Мейвезера жорстко втрутився у дуель поглядів з майбутнім суперником легенди (відео)

Дуель поглядів між непереможним американцем Флойдом Мейвезером та японцем Мікуру Асакурою була скандально перервана одним з охоронців.

Колишній чемпіон світу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер проведе виставковий поєдинок з японським бійцем ММА Мікуру Асакурою. Подія відбудеться 25 вересня під егідою Rizin у Сайтамі, Японія.

У середу, 31 серпня, суперники провели традиційну дуель поглядів напередодні бою.

Якоїсь миті, щоб підігріти інтерес публіки до такого шоу, охоронець Флойда несподівано втрутився у дуель. Він відштовхнув Асакуру від свого боса. Цікаво, що японець досить спокійно відреагував на таку витівку охоронця, що вказує на те, що це могло бути сплановано заздалегідь.

Наразі останнім боєм американця є поєдинок проти популярного блогера Логана Пола, який несподівано завершився внічию. Він відбувся в середині 2021 року та тривав усі вісім раундів.

Цікаво, що у травні Флойд вийшов на ринг проти свого колишнього спаринг-партнера Дона Мура. Бій тривав всі заплановані вісім раундів: в останньому раунді Мейвезер відправив суперника в нокдаун, проте рахунок та переможця поєдинку не оголошували.

Мейвезер за свою довгу кар’єру провів 50 боїв, у яких здобув 50 перемог. В останньому офіційному бою 2017 року він технічним нокаутом переміг зірку UFC Конора Макгрегора.

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