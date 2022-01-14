"Окремий вид мистецтва": український футбольний клуб жартома представив чергового новачка

Пресслужба "моряків" продовжує піднімати фанатам настрій у холодні зимові дні.
Одеський "Чорноморець" з гумором підійшов до презентації зимових новачків клубу. "Моряки" оригінально оголосили про підписання угоди із чорногорським захисником Ілією Мартиновичем.
На своїй сторінці в Instagram клуб УПЛ замість фотографії гравця опублікував примітивний дитячий малюнок.
"Я - Ілія Мартинович. І я маю такий вигляд, тому що ці недоумки з пресслужби витратили весь свій бюджет на календар зі словенцем", - йдеться в підписі на малюнку.
Таким чином одеський клуб весело "обіграв" трансфер словенського півзахисника Руді Пожега, якого представив малюнком із календаря.
"Представлення гравців "Чорноморця" як окремий вид мистецтва", - оцінили уболівальники гумор працівників одеського клубу.
Додамо, що раніше "Чорноморець" не менш креативно презентував ще одного новачка клубу - шведського захисника Дугласа Бергквіста. Пресслужба "моряків" зробила відсилання на серіал "Гра в Кальмара" через назву попереднього клубу футболіста, а його фотографію замалювала у чорно-сині кольори.
Цікаво, що на одному з перших тренувань в одеській команді Бергквісту вже встигли розбити голову.
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