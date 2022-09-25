Окупантам не місце в цивілізованому світі: РФ вдруге усунули від змагань у санному спорті

Міжнародна федерація санного спорту (FIL) ухвалила рішення безстроково відсторонити Росію від міжнародних змагань у санному спорті.

На початку березня FIL усунула РФ і Білорусь через повномасштабне вторгнення російських загарбників до України, заборонивши спортсменам країн-агресорок брати участь у міжнародних турнірах, а також скасувавши всіх змагання під свєю егідою на території обох держав.

Однак у квітні Апеляційний суд FIL відновив Росію у правах та повернув їй статус повноцінного члена організації. У відповідь на це рішення українські санкарі закликали бойкотувати турніри під егідою FIL.

Тепер же відбулося чергове засідання виконавчого комітету FIL, на якому було ухвалене рішення на безстроковій основі повторно усунути представників РФ.

Тож новий сезон Кубка світу з санного спорту розпочнеться 3 грудня з етапу в австрійському Іннсбруку без російських спортсменів.

Раніше повідомлялося, що Росію та Білорусь усунули від ЧС-2022 та інших міжнародних турнірів із дзюдо.

Читайте також:

Працівники збірної Росії з футболу отримали повістки з військкомату: що відомо

Росіян і білорусів можуть повернути до лижного спорту: наміри FIS рішуче засудили Норвегія та Фінляндія

"Навіть не можемо обговорювати": очільник УЄФА відкинув повернення Росії до міжнародного футболу