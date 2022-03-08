Окупанти обстріляли дім Усика під Києвом: дружина українського чемпіона шукає тих, хто вижив

Катерина намагається зв'язатися з сусідами.

Дружина чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика, який нині захищає територіальну цілісність України, у себе в Instagram повідомила, що її будинок у Ворзелі (селище Київської області – знаходиться між Ірпенем та Бучею) обстріляли окупанти.

Катерина Хмелевська безуспішно намагається встановити зв'язок зі своїми сусідами.

"Якщо хтось відклинеться з моєї вул. Лесі Українки, де стояв мій будинок. З 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо і я переживаю, чи вони живі. Останні повідомлення з фотографіями були страшні. Кадировці обстріляли всі будинки, у тому числі й мій. Якщо з'явиться інформація – пишіть мені. Я вірю, що вони всі живі", – написала Катерина.

Нагадаємо, до лав територіальної оборони приєдналося багато відомих українських спортсменів, зокрема боксери Володимир Кличко, Василь Ломаченко, український чемпіон ММА Ярослав Амосов, головний тренер "Десни" U-19 Олександр Зуб, а також український боксер Денис Берінчик. А головний тренер молдовського "Шерифа" Юрій Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua

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