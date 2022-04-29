Окупанти виорали на стадіоні символ "V": президент УАФ показав наслідки "руского міра" на Київщині

На стадіоні в Бородянці війська ворога виорали літеру "V", яка є одним із символів російського вторгнення до України. Відповідним знімком поділився очільник УАФ Андрій Павелко.

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко разом головним тренером збірної України Олександром Петраковим першими віцепрезидентами Олексієм Михайличенком і Вадимом Костюченком, керівником Київського об’єднання асоціацій футболу і президентом ковалівського "Колоса" Андрієм Засухою відвідали Гостомель та Бородянку, які постраждали від звірств російських окупантів.

Про це президент УАФ написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши мотороші кадри з Київщини.

"У Гостомелі заїхали на центральний стадіон, куди поцілили снаряди окупантів, але який обов’язково буде відновлений і знову прийматиме матчі місцевих команд. Побачили на власні очі зруйновані та спалені житлові будинки. Тут росіяни вбивали й калічили життя багатьох людей.

Як і в Гостомелі, вулиці Бородянки переповнені свідченнями численних злочинів російських окупантів. Ці дикуни лише заради забави виорали на полі центрального стадіону, де у мирний час ми проводили матчі щорічного міжнародного турніру ім. В. Баннікова, фашистський символ “V”. Крім того орки викопали поруч бліндажі і намагалися БТРами знищити сусіднє поле зі штучним покриттям. Не вдалося!

У Бородянці дуже багато руйнувань, але селище вистояло завдяки хоробрості наших воїнів, отримавши два потужні символи-обереги. Це прострелений російськими кулями й осколками, але вцілілий пам’ятник Тарасу Шевченку в центрі селища і фігурка півника, яка встояла на кухонній шафці розбомбленого житлового будинку. І тут немає жодної випадковості. Такі символи є нашою непохитною вірою в те, що Україна витримає важкі випробування та обов’язково святкуватиме перемогу над тупою російською ордою", - написав Павелко у Facebook.

Місто-герой Гостомель одним з перших в Україні 24 лютого зазнав удару рашистських окупантів. Невдовзі орда дісталась і... Опубліковано Андрієм Павелком Четвер, 28 квітня 2022 р.

Раніше повідомлялося, що збірна України отримала першого суперника для підготовки до плейоф відбору на ЧС-2022.

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