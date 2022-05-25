Окупанти за все заплатять: УАФ готує позов проти Росії через зруйновану спортивну інфраструктуру

Окупанти за все заплатять: УАФ готує позов проти Росії через зруйновану спортивну інфраструктуру

Українська асоціація футболу (УАФ) вимагатиме від Російської Федерації відшкодувати збитки, завдані футбольній інфраструктурі внаслідок військової агресії.

Українська асоціація футболу збирається подати позов до Європейського суду з прав людини. За словами президента асоціації футболу Андрія Павелка, зараз УАФ у співпраці з міжнародними партнерами готує позов щодо збитків, які Росія завдала спортивній інфраструктурі нашої країни.

Про це Павелко заявив у коментарі для телеканалу "Футбол".

"Зараз УАФ з усіма суб'єктами українського футболу готує юридичний позов до Російської Федерації за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу.

Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, яких завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб'єкти українського футболу, об'єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, які буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов'язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу", - сказав Павелко.

Унаслідок обстрілів і бомбардувань російськими військами було зруйновано або повністю знищено стадіони у Чернігові, Харкові, Бородянці, Ірпені, Маріуполі та низці інших українських міст. Також через дії окупантів постраждали футбольні бази, де тренувалися українські команди.

Нагадаємо, російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України.

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