Окупанти зруйнували дім легенди "Шахтаря" в Маріуполі: він показав наслідки бомбардувань

Олег Матвєєв залишився без будинку через дії російських військ.

Знаменитий форвард донецького "Шахтаря" Олег Матвєєв втратив дім у Маріуполі внаслідок обстрілів з боку російських загарбників.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Окупанти зруйнували багатоповерхівку, де проживав колишній бомбардир "гірників".

"Ось що залишилося від будинку, в якому я жив. Це просто пи**ець", - написав Матвєєв в Instagram, додавши відео.

На відео також чути постріли - Збройні сили України продовжують захищати місто від російських окупантів.

Нагадаємо, Матвєєв народився в Росії. Він виступав за Шахтар від 1992 до 1995 і від 1996 до 2000 року. Разом з "гірниками" Олег кілька разів виграв "срібло" УПЛ, а також завоював Кубок України. У сезоні-1996/97 Матвєєв став найкращим бомбардиром Чемпіонату України, забивши 21 гол.

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