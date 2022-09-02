Окупанти зруйнували спортивну арену у Харкові, де тренувалися чемпіонки із синхронного плавання (фото)

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Харків та область. В результаті ракетного удару було зруйновано спортивну арену для підготовки олімпійських чемпіонів.

Російські окупанти обстріляли харківський спорткомплекс "Локомотив".

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу "Локомотив" імені Г. Кірпи у Холодногірському районі. Це – світова спортивна арена, де тренувалися наші "золоті рибки" – чемпіонки із синхронного плавання. У цих стінах виступали світові зірки із різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор", – зазначив він.

Спорткомплекс був розрахований на 5000 місць, там проводили змагання з мініфутболу, волейболу, баскетболу та інших видів спорту. Крім того, українські тенісисти проводили тут матчі Кубка Девіса та Біллі Джин Кінга.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо з артистичного плавання Ксенія Сидоренко, яка займалася у цьому спорткомплексі, відреагувала на ракетний удар.

instagram.com/kseniyasydorenko_oly/

"Наш другий дім. Дякую Раша, що забрала у нас все. Наш басейн, у якому ми постійно тренувалися до готувалися до всіх змагань. Після цього ви хочете допустити Росію до міжнародних змагань?", — написала Сидоренко у Instagram.

instagram.com/kseniyasydorenko_oly/

Нагадаємо, що під час контрнаступу на Херсонщині загинув відомий фанат сімферопольської "Таврії" - Святослав "Свят" Алексапольський.

Читайте також:

"Це пряме нехтування принципами Хартії": Лавров заговорив про відсторонення російських спортсменів, спотворивши слова президента МОК

Українська тенісистка відмовилася потиснути руку зірковій білорусці після матчу на US Open (відео)

Замалювали обличчя літерою "Z": жертва Усика поплатився за проросійську позицію (відео)