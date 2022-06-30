Окупанти зруйнували та пошкодили 100 об'єктів спортивної інфраструктури - Гутцайт

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали величезних збитків українській спортивній інфраструктурі.

Російські окупаційні війська зруйнували та пошкодили 100 спортивних об’єктів на території України.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

За його словами, сума збитків попередньо досягла 130-140 млн доларів. Гутцайт заявив, що повністю або частково знищено 16 спортивних споруд.

"Ворог знищує громадянську інфраструктуру, яка є і спортивною, цілеспрямовано та цинічно. Так він намагається зламати нашу економіку, зламати нас самих — залякати і зневіритися. Але нічого в них не вийде. Спорт в Україні був, є і буде завжди", – заявив Гутцайт.

Зазначається, що 84 спортивні споруди в Україні мають пошкодження різного ступеня. Найбільша кількість об’єктів постраждала на Донбасі.

Нагадаємо, що за останні два дні в Україні постраждали кілька спортивних споруд. Внаслідок ракетного удару по Кременчуку серйозних збитків зазнала інфраструктура ФК Кремінь.

Крім того, у Миколаєві ворожа ракета прилетіла прямо на Центральний міський стадіон, на якому виступає друголіговий місцевий клуб.

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