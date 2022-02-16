Олександр Абраменко: що відомо про фристайліста, який здобув для України першу медаль Олімпіади-2022

Олександр Абраменко: що відомо про фристайліста, який здобув для України першу медаль Олімпіади-2022

33-річний спортсмен виграв у Пекіні "срібло" в лижній акробатиці.

16 лютого Україна нарешті завоювала першу нагороду на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Фристайліст Олександр Абраменко став срібним призером в особистих змаганнях із лижної акробатики.

ТСН Проспорт розповідає факти з біографії українського героя зимових Олімпіад. Для Абраменка "срібло" в Пекіні - це друга медаль Олімпійських ігор. У південнокорейському Пхенчхані-2018 він став олімпійським чемпіоном.

Дитинство та перші кроки в спорті

Олександр Абраменко народився 4 травня 1988 року в місті Первомайський на Харківщині у в сім'ї військового. Після того як батько Олександра, Володимир Миколайович, закінчив Полтавське зенітно-ракетне військове училище, родина перебралася до Миколаєва.

Олександр має диплом Миколаївського національного університету кораблебудування ім. Макарова.

Батько Сашка професійно займався футболом, тому мріяв, щоб син пішов його слідами. Відтак, від шести років хлопець ходив на футбол, хоч особливо і не цікавився ним. Водночас Абраменко вчився виконувати стрибки на батуті, і це приносило йому значно більше задоволення.

Помітивши у Сашка потенціал, його запросили до групи з фристайлу. Два роки Абраменко займався на батуті, виконував стрибки у воду, і лише після тривалих тренувань йому дозволили вийти на трамплін. Олександр почав тренуватись у 10 років, а перший стрибок з трампліна виконав у віці 12 років. Вже у 15 років Олександр був включений до національної збірної України.

Associated Press

Перші масштабні змагання та перемоги, травма хрестів

У 2006 році, коли Абраменку було лише сімнадцять років, він вирушив на Олімпійські ігри в Турині. На перших настільки масштабних змаганнях Абременко двічі падав і посів передостаннє, 27 місце.

Проте після цього українець не опустив руки та в березні він виграв срібну медаль на чемпіонаті світу серед юніорів.

На Олімпіаді-2010 у Ванкувері Абраменко знову не зміг проявити себе сповна. Причиною стала травма хрестів. У результаті він знову фінішував далеко від найвищих місць.

Associated Press

Неймовірний прогрес та медальні успіхи

Далі в кар'єрі Абраменка трапився стрімкий прогрес. У 2011 році на чемпіонаті світу в США він посів сьоме місце, але вже наступного року на двох етапах Кубка світу Олександр піднявся на п'єдестал пошани.

На ЧС-2013 у Норвегії та Олімпійських іграх-2014 у Сочі він посів шосте місце. Однак у сезоні-2015/16 Олександр сенсаційно виграв загальний залік Кубка світу та став володарем малого Кришталевого глобусу.

Associated Press

Наступний сезон спортсмену довелося пропустити через стару травму хрестів - Олександр переніс операцію. У передолімпійський сезон-2017/2018 Абраменко повернувся до змагань і на етапі Кубка світу в Пекіні він був лише 21-м. Це дозволило йому кваліфікуватися на четверту для себе Олімпіаду.

Олімпійське "золото" Пхенчхана-2018 та "срібло" Пекіна-2022

А там уже Абраменко створив гучну сенсацію. На ОІ-2018 український фристайлист завоював "золото", випередивши за сумою балів представників збірної Китаю Цзя Цзуньяна та олімпійського спортсмена з Росії - Іллю Бурова.

Associated Press

У наступному сезоні після Олімпіади в 2019 році Олександр досягнув успіху на чемпіонаті світу в США, де виграв "срібло". У сезоні-2021/22 Абраменко двічі ставав бронзовим призером етапу Кубка світу у фінській Руці в командній лижній акробатиці.

На жаль, у командних змаганнях на Іграх у Пекіні українські фристайлисти не взяли участь через позитивні тести на коронавірус, але в особистій першості Абраменко знову продемонстрував свій фантастично високий рівень та приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022.

Associated Press

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