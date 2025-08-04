Денис Бойко та Олександр Гладкий

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В ювілейному, десятому, випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – футболіст, колишній нападник збірної України й ще п'яти клубів УПЛ Олександр Гладкий. Харків'янин розповів про перехід з "Шахтаря", пропозиції від "Дніпра", дубль "Барселоні" і 7 млн євро за трансфер.

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"Моїм агентом був батько, й він знаходив конект з тренерами": про перші кроки у професійному футболі

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У м'яч Олександр грає з дитинства, як і його батько й брат, з якими він дитиною ходив на тренування щодня. Після 8 класу Гладкий поїхав з Лозової, що на Харківщині, навчатись у спортивний інтернат в обласний центр, де за кілька років йому запропонували тренуватись з другою командою "Металіста".

"Потім пішла юніорська збірна з 10 класу, далі виступи за збір, а потім я отримав пропозицію підписати контракт з "Металістом", першою командою, які тоді грали в Першій лізі".

До контракту з "Металістом" в Олександра було багато пропозицій і переглядів, але він хотів залишатись вдома, мріяв про харківський клуб. Через пів року після підписання контракту Гладкий дебютував у Вищій лізі.

"Викрадення" з "Металіста" в "Арсенал"

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У "Металісті" спортсмен грав близько двох років, а тоді перейшов у ФК "Арсенал" Харків спільно з ще 11 футболістами, які грали за "Металіст". Такий масштабний перехід відбувся через особливість правління "Металістом" у той час – тоді клубом керували два директори.

"Це був не той "Металіст", який з'явився за 5 років. Це була стара база, де нічого не було. Після переходу локація змінилась, але будівля залишилась майже така сама. Але у ФК "Харків" мені обіцяли, що я буду більше грати".

Важливим для спортсмена став прихід головного тренера Володимира Безсонова, який з першої гри випустив гравця на поле.

У сезоні-2006/07 Олександр став найкращим бомбардиром чемпіонату в 14-й команді ліги.

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"Ми могли обіграти “Шахтар” на виїзді, але програти команді, яка біля нас у списку. Тоді в нас була гарна команда, нам було гріх на щось жалітись. А в мене пішло: все виходило, забивав, команда на мене грала".

Гладкий між "Шахтарем" і "Динамо" 2007-го

Якщо між "Металістом" і ФК "Харків" за Олександра зробили вибір, то рішення стати частиною команди "Шахтаря" є виключно його.

За три місяці до переходу Олександр підписав новий контракт з ФК "Харків" на хороших умовах – тоді йому запропонували 20 тисяч доларів. Про можливість перейти в новий клуб Гладкому з батьком повідомив директор ФК "Харків", він мав дві офіційні пропозиції.

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"Він каже: вибирай, куди ти підеш – "Динамо" чи "Шахтар"? Я сказав, що залишусь у "Харкові", хочу бути легендою тут з такою зарплатою (ред. – сміється)".

Через годину після рішення на користь "Шахтаря" за футболістом прилетів літак, який доставив його в Донецьк. За кілька годин Олександр пройшов обстеження, підписав контракт і потрапив на вечірнє тренування.

Два голи "Барселоні"

2008 року Олександр на стадіоні "Камп Ноу" забив у ворота іспанського клубу "Барселона" дубль. Гладкий поділився своїми емоціями після того матчу:

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"Мені ніхто не вірить, коли ставлять це запитання, бо я спокійний. Я цьому надто великого значення не надаю. Забив і забив. Людей це дивує".

Каже, що до свистка було хвилювання, а потім "вляглось", так вдалось забити два голи. Тоді "Шахтар" вийшов до Ліги Європи.

"Ахметов сказав: це був найбільший трансфер українського футболіста": про переходи між клубами

Колишній тренер Олександра, Володимир Безсонов, перейшов у "Дніпро" й запропонував нову співпрацю футболісту. Це рішення за Олександра знову ухвалили – за нього "Шахтарю" запропонували 7 мільйонів євро за перехід.

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"Я тоді образився, мені було неприємно. Зіграв фактор Безсонова, бо я з ним починав грати у великий футбол. Я набрав Луческу, й він не хотів, аби я йшов, але велика сума трансферу, й так вирішило керівництво, як він сказав".

Через три місяці Безсонова звільнили, а Олександр протримався там ще певний час, але не знайшов спільної мови з новим тренером "Дніпра". Перші пів року він грав на матчах, а потім припинив навіть потрапляти до заявки.

"Через півтора року у клубі мені зателефонували з "Карпат", і я поїхав в оренду до Львова. Гроші були неважливі, мені потрібно було грати, і я пішов в "Карпати".

У "Карпати" Гладкий повертався тричі на підставі оренди. Львівський клуб хотів придбати Олександра як гравця, але не був готовий платити стільки, щоб це мотивувало харків'янина розірвати контракт з "Дніпром". Після закінчення угоди з дніпровським клубом Олександр повернувся в донецький "Шахтар", це було напочатку воєнних заворушень на Донбасі 2014 року.

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Незабитий пенальті "Динамо" й перехід туди

У фіналі Кубка України-2014/2015 Гладкий не забив пенальті – тоді на воротах суперника стояв Олександр Шовковський. Це була не перша гра футболіста, де Шовковський був на воротах, проте того разу забити не вдалось.

"Гарний був матч. Могли ми виграти, могло "Динамо" виграти".

За кілька місяців в Олександра закінчився контракт з "Шахтарем", де йому обіцяли покращити умови, але він не підписав одразу, а за нової спроби в "Шахтарі" йому не запропонували продовження співпраці, а у травні 2016 року він підписав новий контракт з київським "Динамо".

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"Я на себе ображений страшно, бо не підписав. Я знав, що я можу тут ще грати. Це найбільша помилка в моїй кар'єрі. Я розумів, куди я переходжу, але я був засліплений емоціями, мотивацією довести "Шахтарю", що вони помиляються. Але я не шкодую про це".

Співпрацю з "Динамо" Гладкий завершив на майже два роки швидше, ніж було зазначено в угоді. Після цього він врешті підписав свій перший контракт з "Карпатами".

Збірна України

До національної збірної України Олександр потрапив у 19 років, де грав у команді з Андрієм Шевченком.

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"Мрія дитинства здійснилась: виклик до національної збірної, футболка національної збірної, гімн, Шевченко стоїть поруч, гол забив. Життя вдалось, думав я після матчу".

Пізніше до збірної він повернувся 2006 року, коли грав на відбіркових і виходив на заміни, але на чемпіонат тоді поїхати не вдалось.

Спортивний директор і футболіст: чим сьогодні займається Гладкий

Від січня 2024 року Олександр опікується харківським аматорським клубом "Авангард", де виконує одразу дві ролі: спортивного директора й футболіста. Спортсмен ділиться, що з кожним роком грати стає все важче, проте необхідно.

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"Ми аматорська команда, яка прагне розвиватися. Президент клубу поставив ціль наступного сезону отримати професійний статус, вийти до Другої ліги, тому наразі в мої обов'язки входить комплектація команди, організаційні питання, все, що стосується основної команди".

При клубі, який базується в Лозовій, є дитяча футбольна школа, де навчається близько 120 юних спортсменів. Олександр також залучений у роботу тренерів, які займаються з дітьми, які мешкають в 150 км від Харкова, майже щодня.

"Ми не можемо зробити відбір, ми беремо всіх дітей. Хто має бажання – будь ласка, приходьте, ми всіх беремо, в нас великі групи, аби діти займались. Зараз, у такий час, неправильно, совість не дозволить когось відсіювати. Ми хочемо, аби всі діти займалися".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Олександром Гладким вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

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Гостями шоу вже були Руслан Ротань , Пилип Будківський , Іван Петряк й Сергій Шищенко . Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.