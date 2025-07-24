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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
5 хв

Олександр Горяїнов у подкасті Дениса Бойка: про харківський футбол, життя в "Металісті" та дербі з "Дніпром"

Дивіться новий випуск YouTube-шоу Дениса Бойка, гостем якого став ексворотар харківського "Металіста" та збірної України Олександр Горяїнов.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Бойко та Олександр Горяїнов

Денис Бойко та Олександр Горяїнов

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка колишній голкіпер та капітан харківського "Металіста" Олександр Горяїнов розповів про свій шлях в клубі, статус Рикуна в команді, східне класико, карнавальних латинців та свою тренерську кар'єру.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

42 роки на футбольному полі

У футбольну секцію Олександр вперше потрапив у 8 років, відтоді спорт став частиною його життя. Професійний дебют відбувся ще в радянські часи, коли свої перші гроші з футболу отримав ще в школі, а вперше зіграти у Вищій лізі України вдалось 1993 року, коли йому було 18. Олександр зіграв останні 11 ігор у Вищій лізі і "Металіст"вилетів.

"Коли я був дитиною, у нас був головний тренер, помічник у нього, а тренерів для воротарів не було. Ми самі розминались, дивились, один одному кидали. Нам казали, щоб ми сідали за ворота, поки старші воротарі щось там роблять, дивились і за ними повторювали".

Злети і падіння "Металіста": хто усе змінив

В сезоні-2001/02 "Металіст" та "Металург" отримали однакову кількість очок, "Металіст" повинен був вийти до єврокубків, але після гри змінили регламент і на гру поїхав "Металург".

"Я чув, що це через якісь-там додаткові показники, які потім порахували, нас відправили на шосте місце. В ті часи це нормально було".

Саме в той час для "Металіста" почався період турбулентності: команда вилетіла, повернулась, змінились власники.

"Металіст" почав стабільно претендувати на єврокубки 2005 року, коли прийшов Ярославський, Маркевич, Красніков. Напевно, саме їх трьох треба називати, бо вони разом почали будувати команду і збудували її".

Зірка харківського ФК "Металіст" пригадує, що в перші роки змін та тісної співпраці команди з іноземними гравцями, виділялись своєю грою Северин Ганцарчик, Папа Гує, Лаша Джакобія, Віталій Бордіян, Милян Мрдакович та інші.

"За час моєї гри в клубі було багато різних і кваліфікованих гравців. Для мене на першому місці Хав'єр був, потім Соса, Марлос і Тайсон".

"Металіст" і єврокубки

Першою єврокубковою грою для "Металіста" став поєдинок з "Евертоном" на "Гудісон-Парк" у Ліверпулі.

"Коли я дивився такі ігри по телевізору, то це був недосяжний рівень для мене. Коли ми поїхали до Англії, вийшли вперше на стадіон в Ліверпулі, то півтори години перед грою займались в дощ, хоч зазвичай по 45 хвилин, це було шось приголомшливе і втоми не було. На емоціях ми тоді 1:1 зіграли. На все життя запам'ятається".

Олександр ділиться, що саме після цієї гри команда зрозуміла, що "Металіст" може грати на найвищому рівні з будь-яким суперником.

Переломним моментом для харків'ян стала гра проти львівських "Карпат" 2008 року. Влітку 2013-го Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) виніс вирок "Металісту" щодо договірного матчу з "Карпатами". "Металіст" кілька разів подав апеляцію до Лозанни, але через 5 років після матчу, в команди забрали "бронзу" та дискваліфікували.

"Я можу поклястись: я нічого не знав. Я не знаю звідки це було, я тоді був капітан і грав з "Карпатами". Якби щось було, то я б один з перших знав, я не уявляю, як це взагалі могло б повз мене пройти. Сенсу здавати гру не було".

Дербі "Дніпро" – "Металіст"

"То було, як то кажуть, вогонь! Спочатку була просто гра, але атмосфера на трибунах була приголомшлива: коли зі всіх сторін кричать, фаєра запалюють, бійня".

Ці матчі для Олександра – шалена ностальгія, зараз таких емоцій від матчів немає. Бойко та Горяїнов пригадали матчі 2016 року, їх тоді було два через проблеми з освітленням стадіону "Дніпро-Арена" після першого тайму. Зіграти футболістам вдалось у різних командах.

"Думаю, в Україні лише "Динамо" Київ – "Шахтар" і "Металіст" – "Дніпро" можна назвати справжніми дербі. Це принципові протистояння команд".

"Металіст 1925"

2016 року харківський футбольний клуб "Металіст" припиняє своє існування, натомість створюють команду "Металіст 1925".

"Від 2014 року в Харкові почався занепад футболу, лиш дитячий футбол виживав. Мене і кількох футболістів викликали і сказали: "давайте щось робити з харківським футболом".

Тоді було вирішено будувати новий клуб, Олександр був одним з ініціаторів цього рішення. Згодом Сергій Стороженко організував роботу нового клубу, де Олександр Горяїнов був помічником головного тренера Олександра Призетка. Зібрати гравців вдалось з-поміж колишніх професійних футболістів. Сьогодні "Металіст 1925" грає в українській Прем'єр-лізі.

Голкіпер на Євро-2012

2012 року, на чемпіонат Європи, Олександра запросили в українську збірну. Наразі він є найстаршим дебютантом, який розпочав гру за національну збірну в 34 роки.

"Не було б тих півтори гри за збірну, нічого страшного не було. Звісно, я мріяв грати за збірну, думаю, це має бути мрією кожної дитини, яка починає грати у футбол. Дякуючи долі і Мирону Богдановичу, Блохіну, я опинився у збірній".

"Я завжди хотів тренувати саме команду": про тренерську діяльність

За свою професійну кар'єру голкіпера Олександр зіграв 500 матчів. 2016 року спортсмен отримав ліцензію і тренував професійні клуби, нині ж Горяїнов змінив місце воротаря на тренерську лаву, взявши під свою опіку дітей 2010 року народження. Наразі Олександр уже рік не працює з "Металіст 1925", живе із сім'єю в Харкові, тренується та тренує дітей.

"Для того, щоб тренувати дітей, потрібна найпростіша ліцензія D, а для Першої ліги – А. На мою думку, має бути навпаки. Я б допускав до дітей лише з Pro-ліцензією: на максимальній кваліфікації, на максимальні знання, на бажання вчитись".

Олександр каже, що в його роботі з дітьми головним є індивідуальна робота з кожним гравцем, уже потім йдеться про тактику та схеми на полі.

До 50-ліття Олександра Горяїнова на головній арені "Металіста" в Харкові провели товариський матч між командою колишніх гравців клубу та вихованцями Харківського фахового коледжу спорту 2010 року, яких сьогодні тренує ексголкіпер. Ідею провести матч дала дружина Олександра, а організувати вдалось за підтримки Володимира Лінке, теж колишнього гравця харківського "Металіста".

Нагадаємо, інтерв'ю з Олександром Горяїновим вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для чесних і глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.

У попередніх випусках шоу вже побували Андрій Ярмоленко, Руслан Ротань та Сергій Шищенко, який колись грав в "Металісті" разом з Олександром Горяїновим. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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