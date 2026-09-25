Олександр Хацкевич у подкасті Дениса Бойка: про трансфер Бущана, майбутнє "Полісся" та сутичку з Ротанем

Денис Бойко і Олександр Хацкевич

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Гостем нового випуску подкасту на YouTube-каналі Дениса Бойка став віцепрезидент житомирського "Полісся", колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич.

У першій частині розмови він розповів, як за лічені години погоджували оренду Георгія Бущана в "Динамо", пояснив, яким бачить розвиток "Полісся" найближчими роками та сутичку з Русланом Ротанем.

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"Це було навіть менше ніж 48 годин: як "Полісся" відпустило Бущана в "Динамо"

Однією з тем розмови став нещодавній перехід Георгія Бущана з "Полісся" до київського "Динамо" на правах оренди. За словами Хацкевича, на узгодження трансферу знадобилося лише 26–28 годин.

Віцепрезидент "Полісся" розповів, що агент воротаря зателефонував йому близько десятої вечора, коли до закриття трансферного вікна залишалася доба. Водночас остаточне рішення щодо переходу ухвалювали головний тренер та президент клубу.

"Він сказав, що є варіант з орендою Бущана в "Динамо". Особисто я не ухвалюю таких рішень — їх ухвалюють головний тренер та президент клубу".

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Хацкевич також пояснив, як змінювалася ситуація серед воротарів "Полісся".

"Коли він повернувся до України, дуже добре спрогресував Волинець. Це також був каталізатор для його зростання. Згодом травма Волинця вплинула на те, що Жора став першим номером. На збори він їхав уже як перший номер, другим був Кудрик".

"Виховувати своїх, а не купувати": яким Хацкевич бачить "Полісся" через п'ять років

Говорячи про майбутнє житомирського клубу, Хацкевич зазначив, що "Полісся" має стратегію на три та п'ять років. Серед головних завдань він назвав розвиток академії та виховання власних футболістів.

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За словами функціонера, сьогодні в клубі недостатньо представлений дитячий сегмент від шести до 12 років. Через це старших футболістів для академії доводиться підбирати, а клубу важливо поступово перейти до системи, в якій він сам виховуватиме гравців.

"Нам потрібно виховувати своїх вихованців, починаючи із шестирічного віку, щоб ми не купували футболістів. Але ми також маємо навчитися продавати. Якщо клуб не буде продавати, з цим клубом теж ніхто не буде далі працювати".

Водночас він відзначив, що за вісім років після повернення професійного статусу "Полісся" пройшло шлях від Першої ліги до команди, яка конкурує з лідерами українського футболу. Окремо Хацкевич розповів про нову академію, де футболістам можуть забезпечити проживання, тренувальний процес та навчання.

Говорячи про умови для розвитку молодих гравців, Хацкевич також порівняв "Полісся" з іншими українськими клубами та зазначив, що за наявними сьогодні умовами житомирський клуб уже випереджає "Динамо", тоді як "Шахтар" він назвав окремим орієнтиром.

Про сутичку з нинішнім тренером "Полісся"

Хацкевич також пригадав один із найемоційніших епізодів своєї ігрової кар'єри — сутичку з Русланом Ротанем під час матчу проти "Дніпра".

"Ми програвали "Дніпру", гра взагалі не складалася. У "Дніпрі" були молоді хлопці — азартні, десь по-хорошому нахабні. Був епізод, якесь зіткнення, і Руслан Петрович (Ротань — ред.) підвищив голос. Мабуть, не зрозумів, з ким зіткнувся. Довелося зловити його наступного моменту. На жаль, із червоною карткою".

"Зараз ми з Ротанем не згадували про той епізод. Він був у мене в команді ще як футболіст. Якби в мене це десь засіло, то Руслана Петровича в "Динамо" не було б. А так тоді все було сказано по-чоловічому, віч-на-віч. І там було більше моєї провини — я не стримався".

Нагадаємо, новий випуск подкасту вийшов на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є колишній голкіпер збірної України Денис Бойко. У проєкті — відверті розмови з творцями українського спорту.

Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.

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