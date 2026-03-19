Олександр Шовковський у подкасті Дениса Бойка: про ЧС-2006, конкуренцію у "Динамо" й конфлікт із Сабо

Денис Бойко та Олександр Шовковський

До YouTube-шоу Дениса Бойка завітав майстер серій пенальті, легенда "Динамо" й українського футболу загалом Олександр Шовковський.

З футболістом вийшло два випуски: перший розповідає про етап у збірній України з футболу, чемпіонство в сезоні-2024/25 й роботу тренера, а другий охоплює початок кар'єри, конкуренцію у "Динамо" і знакові матчі клубу.

"Футбол забрав мене з вулиці": старт кар'єри

Дитинство Олександра Шовковського минало на вулицях Києва — саме там він уперше захопився спортом, грав у футбол і баскетбол. Зрештою обрав футбол.

Олександр починав тренуватися у команді "Чайка" під керівництвом Григорія Матієнка, який згодом став тренером "Оболоні". Спершу грав на позиції нападника, потім півзахисника, захисника й лиш згодом став на ворота.

"Якось "Чайка" грала проти "Динамо" й перемогла з рахунком 3:0, один з голів забив я. Після цього частині команди запропонували перейти до "Динамо""

1983 року, у 12-річному віці, він приєднався до ДЮСШ "Динамо". Саме з цим клубом пов'язана вся його професійна кар'єра: 730 матчів, 14 чемпіонських титулів як гравця і ще один — у статусі тренера.

Основний воротар "Динамо" у 19 років, перша гра й Сабо

У 19 років, після спроби перейти до "Борисфена", Шовковський став основним воротарем "Динамо". Футболіст пригадує свій перший матч: тоді команди зіграла 1:1, але питань щодо пропущеного м'яча до Олександра не було.

"Яким ж було здивування, коли на першу гру озвучують склад і я чую своє ім'я. Я не те що здивувався — мене всього трясло. Це було щось неймовірне"

Поділився Шовковський і спогадами про роботу з тодішнім головним тренером "Динамо" Йожефом Сабо. Особливо запам'ятався матч проти кропивницької "Зірки" 1996 року: тоді кияни програли 2:1. Сабо емоційно сприйняв цю поразку й ледь не вдарив Шовковського.

"Він на емоціях влупив ногою по моїй сумці, ну і по моїх руках. Добре, що в той момент Микола Петрович (Павлов) був поруч. Він мене тихенько обняв і відвів убік. Якби він мене не зупинив, не знаю, чим би закінчилась ця історія. Після цього мене відправили до Динамо-2"

ЧС-2006

Під час чемпіонату світу 2006 року Шовковський увійшов до історії футболу: він став першим воротарем, який не пропустив жодного пенальті у серії післяматчевих ударів. І це — попри нещодавню травму.

"Перший матч я зіграв менш ніж за три місяці до чемпіонату. Моє бажання потрапити туди було величезним, я був готовий ще вночі кудись їздити для того, щоб якнайшвидше одужати"

Воротар також розповів про психологічну підготовку до пенальті:

"Емоції — дуже поганий провідник. Працюючи з психологом, я намагався відійти від того, щоб вони мною керували. Другий момент: я намагався зрозуміти бажання гравця, який приходить пробити 11-метровий удар. Потім я робив все, щоб він не змінив свого рішення і спрямовував його в кут, у якому я буду його чекати"

"Гравець ніколи не підніметься до рівня своїх очікувань. Він завжди впаде до рівня своєї готовності": тренерство

Олександр Шовковський завершив ігрову кар'єру 2016 року, а через два роки став помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Була пропозиція з боку керівництва "Динамо" стати тренером воротарів. Я відмовився, не міг так вчинити з Михайловим (який був на цій посаді)"

Окремо він згадав, як переконував Андрія Пятова повернутися до збірної, щоб досягти позначки у 100 матчів. Сам Шовковський провів за неї 98 ігор.

Від грудня 2023-го до листопада 2025 року Олександр Шовковський був головним тренером київського "Динамо". За цей час клуб здобув третю зірку й 30-й чемпіонський титул у сезоні-2024/25. Втім, наступний сезон виявився менш успішним, тож Шовковський пішов з посади тренера.

"Завоювати чемпіонство простіше, ніж втримати. Ви маєте зрозуміти одну річ: до вас будуть виходити як проти чемпіона: з фантастичною мотивацією, дисципліною і додатковими зусиллями. Це ми побачили у сезоні-2025/26"

Зараз Шовковський є радником Президента ФК "Динамо".

