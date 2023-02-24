Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України, отримав відзнаку «Знак пошани» від МО України

Олександр Свіщов посів посаду віце-президента Федерації водного поло у 2014 році, а у 2021 році його було обрано вже Президентом Федерації.

Того ж року успішно організовано навчально-тренувальні збори для підготовки збірних команд України за кордоном, а згодом — і участь у міжнародних змаганнях, де жіноча збірна команда U19 увійшла у топ-10 переможців Чемпіонату світу.

Зараз як Президент Федерації водного поло України Олександр робить все можливе, щоб спільнота водного поло навіть в умовах військового стану мала належні умови для тренувань.

Від перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну Олександр Свіщов організував надійний прихисток українським провідним спортсменам, які вимушені були покинути свої домівки в зоні активних бойових дій, проводив перемовини з іноземними федераціями водного поло та організував безоплатне перебування спортсменів закордоном: у Чехії, Польщі, Литві, Італії, Румунії, Словаччині, Іспанії, Португалії, Бельгії, Угорщині. Загалом за кордоном вдалося влаштувати понад 160 дітей та юнаків та дівчат.

За розвиток спортивного потенціалу та фізичної культури Олександра Свіщова у Львівський обласній раді було нагороджено відзнакою «30 років незалежності України», а тепер вже за волонтерську підтримку Збройних Сил України та гуманітарну й фінансову допомогу тим, хто сьогодні її потребує через війну, Міністерство Оборони нагородило Олександра відзнакою «Знак пошани».

Волонтерська діяльність є буденністю для Олександра вже не перший рік. За його участі 13 лікарень в різних містах України отримали сучасні аналізатори крові, зокрема, один з них зараз працює в мобільному шпиталі на передовій. Військовослужбовцям Олександр Свіщов передавав військове спорядження, Старлінки, зарядні станції, автівки, дрони. Пункти перебування ВПО та гуманітарні штаби міста Львова отримали продукти харчування, необхідні предмети побуту, медикаменти, засоби гігієни тощо. За сприяння Олександра Свіщова на благодійному заході у Львові містяни облаштували Алею пам’яті та встановили пам’ятну дошку на честь загиблого героя України Тараса Жеребецького.

«Ми повинні з великою вдячністю, кожен на своєму місці, робити все можливе задля української перемоги. Саме тому ми розбудовуємо, вчимо й розвиваємося. Головне — не забувати, що мирне небо над головою нам тримають ЗСУ! Донатимо на добрі справи задля перемоги й зберігаємо спокій, як того вчить українське військо», — каже Олександр Свіщов.