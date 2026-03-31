Олександр Свіщов: «Наша мета - системний розвиток і повернення регіональних шкіл до еліти водного поло»

Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Реклама

Стабільність лідерів та прогрес молоді

У чоловічій Суперлізі львівське «Динамо» впевнено підтверджує статус фаворита, здобувши 12 перемог поспіль. Проте, як зазначає Олександр Свіщов, головна цінність поточної першості — у конкуренції, що зростає за спиною лідера.

«Результат «Динамо» цілком закономірний — команда системно готувалася і зараз демонструє найкращу ефективність. Водночас ми бачимо, що рівень турніру зростає: за спиною фаворита розгортається серйозна боротьба за кожне очко. Для Федерації важливо, щоб лідери задавали високу планку», — підкреслив президент ФВПУ.

Особливу увагу очільник Федерації Олександр Свіщов приділяє протистоянню харківського «НТУ-ХПІ» та молодих львів’ян з «ЛФКС-Акватіко», що свідчить про якісну зміну поколінь у басейні.

Реклама

Стратегічне відродження: Схід повертається у гру

Одним із пріоритетів Олександра Свіщова є підтримка клубів із прифронтових регіонів. Повернення команд із Харкова та Донеччини він називає стратегічним успіхом для українського спорту.

Харків: Збірна Харківської області після трирічної паузи вже закріпилася на третій сходинці жіночого чемпіонату.

Маріуполь: Попри надскладні умови, команда продовжує боротьбу у чоловічій Суперлізі, зберігаючи потенціал своєї школи.

За словами очільника Федерації, збереження цих регіональних осередків є фундаментом для формування потужного кадрового резерву національних збірних.

Жіноче водне поло: Боротьба характерів

Реклама

У жіночій Вищій лізі домінує Збірна Києва, проте Олександр Свіщов відзначає високий рівень «Динамо-Амазонок» зі Львова. Системна робота обох клубів створює ту необхідну динаміку, яка дозволяє дівчатам прогресувати та готуватися до міжнародних викликів.

Вектор на майбутнє: Хорватський досвід для українських збірних

Олександр Юрійович Свіщов не обмежується лише внутрішніми змаганнями. Президент ФВПУ анонсував важливий крок у реформуванні системи підготовки: залучення іноземних фахівців.

Ключові плани розвитку:

Міжнародна експертиза: До молодіжної збірної України планується запросити хорватського фахівця Нікіцу Ґуліна.

Консалтинг: Окрім роботи з молоддю, хорватський експерт виступатиме консультантом для головної національної збірної.

Вертикаль підготовки: Створення єдиної системи від дитячо-юнацьких шкіл до професійних клубів.

«Для Федерації підтримка колективів та впровадження європейського досвіду є стратегічним завданням. Саме через ігрову практику та залучення провідних тренерів ми будуємо майбутнє українського водного поло», — підсумував Олександр Свіщов.