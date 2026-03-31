Олександр Свіщов: «Наша мета - системний розвиток і повернення регіональних шкіл до еліти водного поло»
Сезон водного поло в Україні перетнув екватор, продемонструвавши не лише стабільність фаворитів, а й відродження історичних центрів цього виду спорту. Президент Федерації водного поло України (ФВПУ) Олександр Свіщов підбив підсумки останніх турів Суперліги та Вищої ліги, окресливши ключові досягнення та амбітні плани на майбутнє.
Стабільність лідерів та прогрес молоді
У чоловічій Суперлізі львівське «Динамо» впевнено підтверджує статус фаворита, здобувши 12 перемог поспіль. Проте, як зазначає Олександр Свіщов, головна цінність поточної першості — у конкуренції, що зростає за спиною лідера.
«Результат «Динамо» цілком закономірний — команда системно готувалася і зараз демонструє найкращу ефективність. Водночас ми бачимо, що рівень турніру зростає: за спиною фаворита розгортається серйозна боротьба за кожне очко. Для Федерації важливо, щоб лідери задавали високу планку», — підкреслив президент ФВПУ.
Особливу увагу очільник Федерації Олександр Свіщов приділяє протистоянню харківського «НТУ-ХПІ» та молодих львів’ян з «ЛФКС-Акватіко», що свідчить про якісну зміну поколінь у басейні.
Стратегічне відродження: Схід повертається у гру
Одним із пріоритетів Олександра Свіщова є підтримка клубів із прифронтових регіонів. Повернення команд із Харкова та Донеччини він називає стратегічним успіхом для українського спорту.
Харків: Збірна Харківської області після трирічної паузи вже закріпилася на третій сходинці жіночого чемпіонату.
Маріуполь: Попри надскладні умови, команда продовжує боротьбу у чоловічій Суперлізі, зберігаючи потенціал своєї школи.
За словами очільника Федерації, збереження цих регіональних осередків є фундаментом для формування потужного кадрового резерву національних збірних.
Жіноче водне поло: Боротьба характерів
У жіночій Вищій лізі домінує Збірна Києва, проте Олександр Свіщов відзначає високий рівень «Динамо-Амазонок» зі Львова. Системна робота обох клубів створює ту необхідну динаміку, яка дозволяє дівчатам прогресувати та готуватися до міжнародних викликів.
Вектор на майбутнє: Хорватський досвід для українських збірних
Олександр Юрійович Свіщов не обмежується лише внутрішніми змаганнями. Президент ФВПУ анонсував важливий крок у реформуванні системи підготовки: залучення іноземних фахівців.
Ключові плани розвитку:
Міжнародна експертиза: До молодіжної збірної України планується запросити хорватського фахівця Нікіцу Ґуліна.
Консалтинг: Окрім роботи з молоддю, хорватський експерт виступатиме консультантом для головної національної збірної.
Вертикаль підготовки: Створення єдиної системи від дитячо-юнацьких шкіл до професійних клубів.
«Для Федерації підтримка колективів та впровадження європейського досвіду є стратегічним завданням. Саме через ігрову практику та залучення провідних тренерів ми будуємо майбутнє українського водного поло», — підсумував Олександр Свіщов.