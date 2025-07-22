Олександр Усик розповів про свій секрет успіху: відповідь здивувала

Олександр Усик розповів про свій секрет успіху / © Associated Press

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Український відомий боксер Олександр Усик на одній зі своїх прес-конференцій розповів про свій секрет успіху.

Про цей секрет він розповів у відео в Тік-ток.

За словами відомого боксера, мотивація — це не єдина річ, яку повинен мати професійний спортсмен.

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«Я не маю мотивацію. Я маю лише дисципліну. Мотивація — це тимчасове. Сьогодні в тебе є мотивація, а завтра ти прокидаєшся і вже її не маєш. Проте, коли ти прокидаєшся на тренування, я ніколи не маю мотивації. Я маю дисципліну. Коли я прокидаюсь, моя команда теж прокидається, і ми йдемо на тренування. Мотивація це тільки для аматорського спорту, не для боксу. Це не для професійного спорту», — каже український боксер.

Також додав, що спортсмени-аматори можуть мати мотивацію, проте дисципліна притамання для професіоналів.

«Мотивація це добре, але мати дисципліну — це краще», — підсумував

Нагадаємо, Усик утретє в кар’єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі — у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 — нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Також після яскравої перемоги нокаутом у бою-реванші проти Даніеля Дюбуа Олександр Усик назвав потенційних суперників для свого наступного поєдинку.