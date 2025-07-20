"Олександр Усик знову це зробив!": Зеленський привітав українського чемпіона з перемогою

Олександр Усик / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

“Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав”, - йдеться у привітанні глави держави.

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Нагадаємо, що Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта".