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"Олександр Усик знову це зробив!": Зеленський привітав українського чемпіона з перемогою
Зеленський привітав Усика з перемогою та титулом абсолютного чемпіона світу.
Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу.
Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.
“Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав”, - йдеться у привітанні глави держави.
Нагадаємо, що Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта".