ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

"Олександр Усик знову це зробив!": Зеленський привітав українського чемпіона з перемогою

Зеленський привітав Усика з перемогою та титулом абсолютного чемпіона світу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Олександр Усик

Олександр Усик / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера Олександра Усика, який у реванші нокаутував Дюбуа і став абсолютним чемпіоном світу.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

“Олександр Усик знову це зробив! Абсолютний чемпіон. Легенда. Наш. Дякую за силу, натхнення, які даєш усій країні з кожною своєю перемогою. Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою – тебе, країну, всіх, хто вболівав”, - йдеться у привітанні глави держави.

Нагадаємо, що Усик розповів, кому присвячує перемогу над Дюбуа у бою за звання "абсолюта".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie