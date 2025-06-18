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"Олександрія" дізналася суперника у другому кваліфай-раунді Ліги конференцій
Матчі цієї стадії відбудуться 24 та 31 липня.
У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Зокрема свого суперника на цій стадії третього за престижністю євротурніру дізналася "Олександрія", яка у сезоні-2024/25 здобула історичне "срібло" української Прем'єр-ліги (УПЛ).
Першим суперником олександрійців у новому сезоні єврокубків стане переможений пари АЕК Ларнака (Кіпр) – "Партизан" (Сербія).
Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 24 і 31 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.
Зазначимо, що напередодні "Олександрія" призначила нового головного тренера. Замісь Руслана Ротаня, який очолив житомиське "Полісся", олександрійською командою керуватиме Кирило Нестеренко.
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.