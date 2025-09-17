- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Олександрія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України
Обидва клуби розпочинають боротьбу в національному Кубку.
У середу, 17 вересня, "Олександрія" прийме київське "Динамо" у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Гра розпочнеться о 18:00.
Обидва клуби, як представники України в поточному розіграші єврокубків, лише стартують у національному Кубку.
До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Олександрія" – "Динамо".
Згідно з новим регламентом Кубка України, у разі нічиєї в основний час переможців матчів визначатимуться одразу в серії пенальті – без екстратаймів.