Проспорт

Проспорт
217
1 хв

Олександрія – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу 1/16 фіналу Кубка України

Обидва клуби розпочинають боротьбу в національному Кубку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія" – "Динамо"

"Олександрія" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 17 вересня, "Олександрія" прийме київське "Динамо" у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Гра розпочнеться о 18:00.

Обидва клуби, як представники України в поточному розіграші єврокубків, лише стартують у національному Кубку.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Олександрія" – "Динамо".

Згідно з новим регламентом Кубка України, у разі нічиєї в основний час переможців матчів визначатимуться одразу в серії пенальті – без екстратаймів.

