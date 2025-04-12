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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Олександрія" не подужала "Рух" і відстала від "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

За шість турів до кінця кияни випереджають команду Руслана Ротаня на 6 очок.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Рух" – "Олександрія"

"Рух" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

"Олександрія" на виїзді зіграла внічию з "Рухом" у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1.

Олександрійці відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 43-й хвилині точного удару в лівий кут ворів завдав Дмитро Мишньов.

У другому таймі львів'яни відігралися – на 67-й хвилині відзначився Бубакар Фаал, який вийшов на заміну.

Огляд матчу "Рух" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Олександрія" (54 очки) залишилася на другому місці в УПЛ. Команда Руслана Ротаня за шість турів до фінішу на 6 балів відстає від "Динамо", яке лідирує. Третім йде "Шахтар" (50 пунктів), який має гру в запасі.

"Рух" (30 балів) перебуває на восьмій сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ олександрійці 18 квітня на виїзді зіграють з "Ворсклою", а "Рух" днем пізніше позмагається у львівському дербі з "Карпатами".

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