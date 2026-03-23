"Олександрія" оголосила про призначення нового головного тренера

Володимир Шаран / © ФК Олександрія

"Олександрія" оголосила про призначення Володимира Шарана на посаду головного тренера першої команди.

Про це офіційно повідомила пресслужба олександрійського клубу.

До тренерського штабу Шарана увійдуть фахівці, які раніше працювали разом з ним в "Олександрії-2". Також до штабу приєднається Максим Білий.

54-річний Шаран уже має досвід роботи в клубі: він очолював "Олександрію" у періоди від 2010 до 2011 року та від 2013 до 2021 року.

Саме під його керівництвом олександрійці двічі пробивалися до єврокубків.

Шаран на посаді головного тренера "Олександрії" замінив раніше звільненого Кирила Нестеренка.

Наразі "Олександрія" з 11 очками посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ, перебуваючи в зоні прямого вильоту з елітного дивізіону.

Зазначимо, що минулого сезону команда під керівництвом Руслана Ротаня здобула срібні медалі УПЛ.

У наступному турі чемпіонату України олександрійці 3 квітня позмагаються з "Полтавою".

