Олександрія – Партизан: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

"Олександрія" – "Партизан" / © ФК Олександрія

Реклама

У четвер, 24 липня, "Олександрія" зіграє із сербським "Партизаном" у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на стадіоні "ГКС Катовіце" в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

"Олександрія" автоматично потрапила до 2-го відбіркового раунду Ліги конференцій як срібний призер УПЛ. "Партизан" у статусі віцечемпіона Сербії стартував з 1-го кваліфай-раунду Ліги Європи, де у серії пенальті (5:6) вилетів від кіпрського клубу АЕК Ларнака (0:1, 2:1 після додаткового часу).

Реклама

Де дивитися матч Олександрія – Партизан

Матч "Олександрія" – "Партизан" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Олександрія – Партизан

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу олександрійців можна поставити з коефіцієнтом 2,27. Нічия – 3,30. Виграш сербської команди – 3,20.

У двоматчевому протистоянні аналітики приблизно однаково оцінюють шанси суперників. На вихід "Олександрії" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,88. Підсумковий успіх "Партизана" – 1,85.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 31 липня, у Белграді (початок – о 22:00 за київським часом).

Реклама

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.