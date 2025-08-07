"Олександрія" продала свого лідера: названо суму трансферу

Жуан Безерра / © ФК Олександрія

Реклама

Бразильський вінгер "Олександрії" Жуан Безерра перейшов до єгипетського клубу "Замалек".

Про трансфер свого 22-річного футболіста срібний призер минулого сезону УПЛ повідомив на офіційному сайті.

Також зазначається, що сума трансферної угоди склала 1 мільйон 800 тисяч євро + бонуси.

Реклама

"Дякуємо тобі, улюбленець олександрійських трибун. Ти назавжди в наших серцях!

"Олександрія" вдячні тобі за співпрацю і щиро бажаємо успіхів в подальшій карʼєрі!", – йдеться в заяві клубу.

Безерра виступав за "Олександрію" від вересня 2023 року. Загалом у чемпіонаті України бразилець зіграв 38 матчів, відзначившись 9 забитими голами та 9 асистами. Ще по два матчі він провів у Кубку України та Лізі конференцій.

Нагадаємо, влітку олександрійців очолив Кирило Нестеренко. Він замінив на посаді Руслана Ротаня, який став головним тренером "Полісся".

"Олександрія" у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій двічі програла сербському "Партизану" (0:2, 0:4) та вибула з єврокубків.

Реклама

У стартовому матчі нового сезону УПЛ олександрійці програли дебютанту елітного дивізіону "Кудрівці" (1:3).

У 2-му турі чемпіонату України "жовто-чорні" у неділю, 10 серпня, на виїзді протистоятимуть "Оболоні".