"Олександрія" програла "Партизану" на старті кваліфікації Ліги конференцій (відео)

"Олександрія" – "Партизан" / © ФК Олександрія

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"Олександрія" програла сербському "Партизану" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Номінально домашня для українського клубу зустріч на стадіоні "ГКС Катовіце" в однойменному польському місті завершилася з рахунком 0:2 .

Віцечемпіон Сербії відкрив рахунок на 14-й хвилині зустрічі – відзначився Богдан Костич.

У другому таймі белградський клуб знову вразив ворота срібного призера УПЛ – на 56-й хвилині точного удару завдав Огнєн Угрешич.

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Підопічні Кирила Нестеренка, для якого це був перший офіційний поєдинок на посаді головного тренера олександрійців, відповісти бодай одним голом не зуміли.

Огляд матчу "Олександрія" – "Партизан"

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 31 липня, у Белграді (початок – о 22:00 за київським часом).

Переможець двоматчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія). Той, хто програє, завершить виступи в єврокубках.