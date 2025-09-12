- Дата публікації
"Олександрія" розгромила ЛНЗ у стартовому матчі 5-го туру УПЛ
Олександрійці набрали перші очки в новому розіграші чемпіонату України.
"Олександрія" вдома розгромила ЛНЗ у стартовому матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 4:1.
Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині – відзначився Теді Цара. На 32-й хвилині гості відігралися завдяки точному удару Марка Ассінора.
На початку другого тайму олександріці знову вийшли вперед – Цара оформив дубль на 55-й хвилині.
Наприкінці зустрічі підопічні Кирила Нестеренка довели справу до розгрому – на 90+1-й та 90+3-й хвилинах відповідно забили Денис Шостак і Жонатан Да Сільва.
Огляд матчу "Олександрія" – ЛНЗ
"Олександрія", яка є срібним призером минулого розіграшу УПЛ, набрала перші очки в новому сезоні та піднялася на 13-те місце. ЛНЗ (7 балів) йде на восьмій позиції.
У наступному турі олександрійці 22 вересня на виїзді зіграють проти "Динамо", а черкаська команда днем раніше прийме "Рух".
Перед цим, 17 вересня, обидва клуби поведуть матчі 1/16 фіналу Кубка України: "Олександрія" зустрінеться з "Динамо", а ЛНЗ позмагається з "Металістом".