"Олександрія" розгромила ЛНЗ у стартовому матчі 5-го туру УПЛ

"Олександрія" – ЛНЗ / © ФК Олександрія

"Олександрія" вдома розгромила ЛНЗ у стартовому матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 4:1 .

Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині – відзначився Теді Цара. На 32-й хвилині гості відігралися завдяки точному удару Марка Ассінора.

На початку другого тайму олександріці знову вийшли вперед – Цара оформив дубль на 55-й хвилині.

Наприкінці зустрічі підопічні Кирила Нестеренка довели справу до розгрому – на 90+1-й та 90+3-й хвилинах відповідно забили Денис Шостак і Жонатан Да Сільва.

Огляд матчу "Олександрія" – ЛНЗ

"Олександрія", яка є срібним призером минулого розіграшу УПЛ, набрала перші очки в новому сезоні та піднялася на 13-те місце. ЛНЗ (7 балів) йде на восьмій позиції.

У наступному турі олександрійці 22 вересня на виїзді зіграють проти "Динамо", а черкаська команда днем раніше прийме "Рух".

Перед цим, 17 вересня, обидва клуби поведуть матчі 1/16 фіналу Кубка України: "Олександрія" зустрінеться з "Динамо", а ЛНЗ позмагається з "Металістом".