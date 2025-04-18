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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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127
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"Олександрія" розібралася з "Ворсклою" та скоротила відставання від "Динамо" в УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня забезпечила собі перемогу над полтавцями завдяки потужному першому тайму.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія"

"Олександрія" / © ФК Олександрія

"Олександрія" на виїзді обіграла "Ворсклу" в стартовому матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 1:3.

Старт зустрічі довелося двічі переносити через повітряні тривоги, а коли команди через годину все ж вийшли на поле, то зіграли лише 6 хвилин, після чого знову були змушені вирушити до укриття.

Цього разу повітряна тривога тривала не довго. За кілька хвилин пролунав сигнал про відбій і гру було поновлено.

Команда Руслана Ротаня ударно провела перший тайм, забивши у ворота полтавців три м'ячі без відповіді. На 7-й хвилині рахунок у грі відкрив Кирило Ковалець, а потім дубль оформив албанець Теді Цара, відзначившись на 36-й і 45+1-й хвилинах.

У другому таймі господарі поля відквитали один м'яч – на 74-й хвилині точного удару завдав Денис Ндукве, але на більше у полтавської команди сил не вистачило.

Огляд матчу "Ворскла" – "Олександрія"

Після цієї перемоги "Олександрія" (57 очок) продовжує посідати друге місце в УПЛ і скоротила відставання від "Динамо", яке лідирує з матчем у запасі, до 3 балів. Відрив команди Ротаня від третього "Шахтаря", який провів на один поєдинок менше, зріс до 4 пунктів.

"Ворскла" (21 очко) залишилася на 14-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ олександрійці 25 квітня зустрінуться з "Інгульцем", а полтавці 27 квітня позмагаються з "Вересом".

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