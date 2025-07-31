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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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77
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2 хв

"Олександрія" з двома вилученнями розгромно програла "Партизану" та вибула з єврокубків (відео)

Срібний призер чемпіонату України вдруге поступився віцечемпіону Сербії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Партизан" – "Олександрія"

"Партизан" – "Олександрія" / © ФК Олександрія

"Олександрія" зазнала розгромної поразки від сербського "Партизана" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок у Белграді завершився з рахунком 4:0.

Перша зустріч між командами відбулася у польському Катовіце та завершилася поразкою срібного призера чемпіонату України з рахунком 0:2.

Матч-відповідь розпочався з вилучення у складі олександрійців – на 11-й хвилині пряму червону картку отримав івуарійський центральний захисник Жоселен Беіратче.

Ще до перерви белградський колектив тричі скористався чисельною перевагою – хет-трик оформив Йован Мілошевич, забивши на 13-й, 23-й і 45-й хвилинах.

У другому таймі "Олександрія" взагалі залишилася удев'ятьох – другу жовту картку та вилучення на 58-й хвилині заробив французький оборонець Тео Ндіка Матам.

Щоправда, через дві хвилини у складі "Партизана" також було вилученого одного гравця – через другий "гірчичник" достроково залишив поле Аранджел Стойкович.

На 63-й хвилині сербський клуб учетверте за матч вразив ворота пдопічних Кирила Нестеренка – точного удару завдав Мілан Вукотич.

Огляд матчу "Партизан" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Олександрія" програла "Партизану" з рахунком 0:6 за сумою двох матчів і завершила свої виступи в єврокубках.

"Партизан" вийшов до 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з переможеним пари "Мітьюлланд" (Данія) – "Гіберніан" (Шотландія). У першому поєдинку між цими командами була зафіксована нічия 1:1. Матч-відповідь відбувається 31 липня.

Раніше повідомлялося, що "Олександрії" заборонили вийти на поле з прапором України на матч проти "Партизана".

Також ми розповідали, що визначився суперник "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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