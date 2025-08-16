"Олександрія" зазнала третьої поразки поспіль на старті нового сезону УПЛ (відео)

"Олександрія" – "Металіст 1925" / © ФК Олександрія

"Олександрія" розгромно програла "Металісту 1925" у домашньому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:4 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму харківський клуб відкрив рахунок – ворота своєї колишньої команди вразив Іван Калюжний. Для "Металіста 1925" цей гол став першим після повернення до УПЛ.

На 76-й хвилині підопічні Младена Бартуловича подвоїли свою перевагу – точного удару завдав албанський вінгер Ермір Рашиця.

На 88-й хвилині господарі поля скоротили відставання зусилляни новачка клубу португальського півзахисника Жоти.

Але харків'яни відповіли дублем Раміка Гаджиєва, який відзначився на 90-й і 90+3-й хвилинах, і в підсумку здобули розгромну перемогу.

Огляд матчу "Олександрія" – "Металіст 1925"

Для "Олександрії" ця поразка стала третьою поспіль на старті нового сезону УПЛ. Раніше срібний призер минулого чемпіонату програв новачку елітного дивізіону "Кудрівці" (1:3) та "Оболоні" (0:1).

"Металіст 1925" здобув свою першу перемогу після повернення до УПЛ. До цього харків'яни зіграла внічию проти "Оболоні" (0:0) та поступилися "Кривбасу" (0:2).

У четвертому турі УПЛ олександрійці 31 серпня зустрінуться з "Шахтарем", а харків'яни днем раніше позмагаються з "Рухом".

Перед цим "Металіст 1925" проведе матч 1/32 фіналу Кубка України проти "Оболоні".