ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

"Олександрія" зазнала третьої поразки поспіль на старті нового сезону УПЛ (відео)

Срібний призер минулого чемпіонату продовжує залишатися без жодного набраного очка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія" – "Металіст 1925"

"Олександрія" – "Металіст 1925" / © ФК Олександрія

"Олександрія" розгромно програла "Металісту 1925" у домашньому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:4.

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму харківський клуб відкрив рахунок – ворота своєї колишньої команди вразив Іван Калюжний. Для "Металіста 1925" цей гол став першим після повернення до УПЛ.

На 76-й хвилині підопічні Младена Бартуловича подвоїли свою перевагу – точного удару завдав албанський вінгер Ермір Рашиця.

На 88-й хвилині господарі поля скоротили відставання зусилляни новачка клубу португальського півзахисника Жоти.

Але харків'яни відповіли дублем Раміка Гаджиєва, який відзначився на 90-й і 90+3-й хвилинах, і в підсумку здобули розгромну перемогу.

Огляд матчу "Олександрія" – "Металіст 1925"

Для "Олександрії" ця поразка стала третьою поспіль на старті нового сезону УПЛ. Раніше срібний призер минулого чемпіонату програв новачку елітного дивізіону "Кудрівці" (1:3) та "Оболоні" (0:1).

"Металіст 1925" здобув свою першу перемогу після повернення до УПЛ. До цього харків'яни зіграла внічию проти "Оболоні" (0:0) та поступилися "Кривбасу" (0:2).

У четвертому турі УПЛ олександрійці 31 серпня зустрінуться з "Шахтарем", а харків'яни днем раніше позмагаються з "Рухом".

Перед цим "Металіст 1925" проведе матч 1/32 фіналу Кубка України проти "Оболоні".

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie