"Олександрія" здолала "Інгулець" і продовжує переслідувати "Динамо" в чемпіонських перегонах (відео)

"Олександрія" / © ФК Олександрія

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"Олександрія" здобула перемогу над "Інгульцем" у стартовому матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Руслана Ротаня забили на 26-й хвилині – автором результативного удару став албанський нападник Теді Цара.

Таким чином, олександрійці подовжили свою безпрограшну серію в УПЛ до семи матчів. Востаннє команда поступалася 1 березня у поєдинку з "Шахтарем" (0:3). Відтоді команда Ротаня здобула шість перемог і один раз зіграла внічию у чемпіонаті України.

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Огляд матчу "Інгулець" – "Олександрія"

Після цієї перемоги "Олександрія" (60 очок) продовжує посідати друге місце в УПЛ і скоротила відставання від лідера чемпіонату "Динамо", яке має матч у запасі, до 3 балів. "Шахтар", маючи гру в запасі, йде на третій позиції та відстає від олександрійців на 7 пунктів.

"Інгулець" (17 очок) залишився на останній, 16-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Ротаня 4 травня на виїзді зіграють з "Поліссям", а команда Василя Кобіна днем раніше зустрінеться з "Динамо".