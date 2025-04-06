"Олександрія" здолала "Кривбас" і впритул наблизилася до "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

"Олександрія" – "Кривбас" / © facebook.com/fckryvbas

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"Олександрія" здобула перемогу над "Кривбасом" у домашньому матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:0 .

У першій половині зустрічі команди голів не забили. Невдовзі після перерви підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед – на 58-й хвилині відзначився бразилець Безерра, вдало зігравши на добиванні.

Зазначимо, що перед початком матчу відбулася хвилина мовчання в пам'ять про загиблих під час ракетної атаки росіян на Кривий Ріг.

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Футболісти "Кривбаса" під час командного фото тримали таблички з іменами загиблих.

Огляд матчу "Олександрія" – "Кривбас"

Після цієї перемоги "Олександрія" (53 очки) продовжує посідати друге місце в УПЛ. Команда Ротаня скоротила відставання від "Динамо", яке лідирує з матчем у запасі, до одного бала.

"Кривбас" (35 очок) посідає п'яту сходинку елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ олександрійці 12 квітня на виїзді позмагаються з "Рухом", а команда Юрія Вернидуба того ж дня прийме "Динамо".