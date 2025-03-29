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"Олександрія" здолала "Лівий Берег" і впритул наблизилася до "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)
Команда Руслана Ротаня продовжує дихати в спину киянам у боротьбі за "золото" чемпіонату України.
"Олександрія" на виїзді здобула перемогу над "Лівим Берегом" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 0:1.
Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Руслана Ротаня забили на 13-й хвилині – Євген Смирний головою замкнув подачу з кутового від Микити Кравченка.
Додамо, що старт другого тайму було відкладено через повітряну тривогу. Після відбою команди вийшли на поле, а рахунок до фінального свистка не змінився.
Огляд матчу "Лівий Берег" – "Олександрія"
Після цієї перемоги "Олександрія" (50 очок) продовжує посідати друге місце в УПЛ, скоротивши відставання від "Динамо" яке має гру в запасі, до одного бала.
Своєю чергою, "Лівий Берег" з 22 пунктами залишився на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.
У наступному турі УПЛ "Олександрія" прийме "Кривбас", а "Лівий Берег" у столичному дербі позмагається з "Динамо". Обидва матчі відбудуться 6 квітня.