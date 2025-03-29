"Олександрія" здолала "Лівий Берег" і впритул наблизилася до "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

"Лівий Берег" – "Олександрія" / © ФК "Лівий Берег"

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"Олександрія" на виїзді здобула перемогу над "Лівим Берегом" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі підопічні Руслана Ротаня забили на 13-й хвилині – Євген Смирний головою замкнув подачу з кутового від Микити Кравченка.

Додамо, що старт другого тайму було відкладено через повітряну тривогу. Після відбою команди вийшли на поле, а рахунок до фінального свистка не змінився.

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Огляд матчу "Лівий Берег" – "Олександрія"

Після цієї перемоги "Олександрія" (50 очок) продовжує посідати друге місце в УПЛ, скоротивши відставання від "Динамо" яке має гру в запасі, до одного бала.

Своєю чергою, "Лівий Берег" з 22 пунктами залишився на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ "Олександрія" прийме "Кривбас", а "Лівий Берег" у столичному дербі позмагається з "Динамо". Обидва матчі відбудуться 6 квітня.