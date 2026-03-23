"Олександрія" звільнила головного тренера

Срібний призер минулого сезону УПЛ розпрощався з Кирилом Нестеренком.

Кирило Нестеренко залишив посаду головного тренера "Олександрії".

Про це повідомляється на офіційному сайті олександрійського клубу.

Зазначається, що 34-річний фахівець і клуб припинили співпрацю за обопільною згодою сторін.

"ФК "Олександрія" дякує Кирилу Нестеренку та його асистентам за сумлінну працю, відданість справі та людські якості. Ми бажаємо Кирилу Олександровичу успіхів у майбутніх проєктах, невичерпної енергії та нових перемог на тренерському шляху", — йдеться в заяві пресслужби "містян".

Нестеренко очолив срібного призера минулого розіграшу УПЛ перед початком нинішнього сезону, замінивши на посаді Руслана Ротаня.

Під керівництвом Кирила команда здобула 2 перемоги, 5 матчів завершила внічию та зазнала 17 поразок.

Наразі "Олександрія" з 11 очками посідає передостаннє місце у турнірній таблиці УПЛ, перебуваючи в зоні прямого вильоту з елітного дивізіону.

У наступному турі чемпіонату України олександрійці 3 квітня позмагаються з "Полтавою".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" знищило "Олександрію" в УПЛ.

