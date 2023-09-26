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"Олександрія" драматично вирвала перемогу над "Рухом" і вийшла до чвертьфіналу Кубка України

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Олександрія" драматично вирвала перемогу над "Рухом" і вийшла до чвертьфіналу Кубка України

"Рух" – "Олександрія" / Фото: ФК Олександрія

Команда Руслана Ротаня обіграла львів'ян завдяки автоголу на останніх секундах.

"Олександрія" перемогла "Рух" у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Поєдинок у Винниках завершився з рахунком 0:1.

Володаря путівки до чвертьфіналу визначив єдиний гол, який було забито у компенсований до другого тайму час.

Коли здавалося, що гра перейде до овертаймів, футболіст львівського клубу Марко Сапуга зрізав м'яч у власні ворота після подачі Владислава Калиитвинцева зі штрафного на 90+5-й хвилині.

Таким чином, команда Руслана Ротаня стала першим чвертьфіналістом національного кубка.

Поєдинки 1/4 та 1/2 фіналу заплановано на 1 листопада 2023-го та 3 квітня 2024 року відповідно. Фінал Кубка України-2023/24 відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився. У сезоні-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

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Дата публікації
Перегляди
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