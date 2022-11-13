"Олександрія" на 90+7-й хвилині вирвала перемогу над "Вересом" і закріпилася в єврокубковій зоні

"Олександрія" здолала рівненський "Верес" в рамках 13-го української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 3:2 .

Господарі вийшли вперед на 18-й хвилині зусиллями Дениса Мірошніченка. Проте ще до перерви гості зуміли відновити паритет – на 33-й хвилині забив Михайло Шестаков.

Утім, в другому таймі олександрійці знову повели в рахунку – на 80-й хвилині автором забитого м'яча став Андрій Цуріков. Однак "Верес" відігрався і вдруге – Микола Гайдучик відзначився у компенсований до другого тайму час.

Однак це був ще не кінець. На 90+7-й хвилині Денис Костишин вирвав для "Олександрії" перемогу.

"Олександрія" з 23 очками наразі посідає четверте місце в УПЛ. "Верес" з 17 балами йде шостим.

У наступному турі команда Юрія Гури 18 листопада зіграє проти "Зорі", а підопічні Юрія Вірта 21 листопада протистоятимуть "Динамо".

Читайте також:

"Дніпро-1" не зумів обіграти "Ворсклу" та поставив під сумнів своє лідерство в УПЛ

Малиновський не врятував: "Аталанта" в яскравому матчі Серії А програла "Інтеру" (відео)

"Арсенал" із Зінченком перемогою зміцнив лідерство в АПЛ, "Челсі" зазнав чергового фіаско (відео)