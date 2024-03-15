"Олександрія" на своєму полі обіграла "Ворсклу" в матчі 21-го туру УПЛ (відео)

"Олександрія" мінімально обіграла "Ворсклу" в домашньому матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол підопічні Руслана Ротаня забили в середині другого тайму – на 68-й хвилині Кирило Ковалець замкнув подачу Данила Скорка зі штрафного.

Зазначимо, що полтавська команда догравала поєдинок у меншості – на 90+1-й хвилині пряму червону картку за суперечку з арбітром отримав Даниїл Хрипчук.

Огляд матчу "Олександрія" – "Ворскла"

Здобувши другу перемогу поспіль, "Олександрія" (23 очки) посідає 11-те місце в УПЛ. "Ворскла" з 29 балами перебуває на сьомій позиції

У наступному турі чемпіонату України, який відбудеться вже після міжнародної паузи, команда Ротаня 31 березня на виїзді зустрінеться з "Минаєм", а підопічні Сергія Долганського того ж дня приймуть "Динамо".

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