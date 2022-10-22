"Олександрія" обіграла одного з аутсайдерів і піднялася до топ-3 УПЛ

"Олександрія" виявилася сильнішою за "Львів" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному "Олімпійському" завершився з рахунком 2:0 .

Наприкінці першого таймі номінальні господарі зуміли вийти вперед - Владислав Калитвинцев забив після передачі Олександра Демченка.

Закріпили свою перевагу олександрійці в другому таймі. На 67-й хвилині остаточний рахунок у зустрічі встановив Андрій Цуріков, якому асистував все той же Калитвинцев.

Після цієї перемоги, яка для "Олександрії" стала третьою поспіль, команда з 16 очками вийшла на третє місце в турнірній таблиці, посунувши на четверту сходинку "Верес" (14). Своєю чергою, львів'яни з 5 пунктами залишилися на 13-й позиції.

У наступному турі "Олександрія" 29 жовтня зіграє з "Шахтарем", а "Львів" наступного дня зустрінеться з "Металістом".

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