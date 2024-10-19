"Олександрія" обіграла "Ворсклу" та очолила турнірну таблицю УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня повернулася на першу сходинку в чемпіонаті України.

"Олександрія" перемогла "Ворсклу" в матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в місті Олександрія завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили в другому таймі. На 58-й хвилині Олександр Бєляєв на дальній стійці головою замкнув подачу Микити Кравченка.

Додамо, що через тривалу повітряну тривогу старт поєдинку було відкладено на 35 хвилин.

Огляд матчу "Олександрія" – "Ворскла"

Завдяки цій перемозі "Олександрія" (23 очки) піднялася на перше місце в УПЛ. Команда Руслана Ротаня тепер на один бал випереджає "Динамо", яке має гру в запасі. "Ворскла" залишилася на 12-й позиції, маючи у своєму активі 9 залікових пунктів.

У наступному турі чемпіонату України олександрійці 26 жовтня приймуть "Інгулець", а полтавський клуб днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Вересом".

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