"Олександрія" подужала "Колос" і збільшила відрив від "Шахтаря" в УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня продовжує боротьбу за найвищі місця у чемпіонаті України.

"Олександрія" здобула виїзну перемогу над "Колосом" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок у Ковалівці завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі команда Руслана Ротаня забила наприкінці першого тайму. Автором результативного удару на 42-й хвилині став ексгравець київського "Динамо" Володимир Шепелєв, для якого це дебютний м'яч у футболці олександрійського клубу.

Огляд матчу "Колос" – "Олександрія"

Завдяки цій перемозі "Олександрія" з 44 очками закріпилася на другому місці в УПЛ. Підопічні Ротаня збільшили відрив від "Шахтаря", який посідає третю позицію, до 4 балів. Щоправда, донеччани мають матч у запасі. Лідирує з 50 пунктами "Динамо".

Своєю чергою, "Колос" з 18 заліковими пунктами перебуває на 12-й сходинці елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі "Олександрія" 11 березня прийме "Оболонь", а "Колос" 16 березня у гостях протистоятиме ЛНЗ.

Читайте також:

"Шахтар" не зумів обіграти "Кривбас" і вийти на друге місце в УПЛ (відео)

"Динамо" оголосило про підписання фіналіста Ліги Європи

"Динамо" вирвало перемогу над ЛНЗ, ледь не втративши очки в другому поспіль матчі УПЛ (відео)