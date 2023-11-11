"Олександрія" подужала "Верес" і перервала свою жахливу безвиграшну серію в УПЛ (відео)

До цього команда Руслана Ротаня не могла перемогти в 11 поспіль матчах національного чемпіонату.

"Олександрія" на домашній арені обіграла "Верес" у матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 1:0 .

Господарі поля могли відкрити рахунок ще в першому таймі, але на 21-й хвилині воротар рівненського клубу Богдан Когут парирував удар Джевані з пенальті.

Підопічні Руслана Ротаня продовжили створювати небезпечні моменти та у другому таймі досягнули своєї мети. На 84-й хвилині бразильський легіонер олександрійців Безерра пройшов двох захисників "Вереса" та забив дебютний гол за український клуб, який у підсумку став переможним.

Таким чином, "Олександрія" перервала свою 11-матчеву безвиграшну серію у чемпіонаті України. Команда Ротаня з 13 очками посідає 12-те місце в УПЛ. "Верес" (8 балів) залишився на передостанній позиції у турнірній таблиці.

У наступному турі "Олександрія" 26 листопада прийматиме "Оболонь". Днем раніше "Верес" зустрінеться з "Металістом 1925".

Огляд матчу "Олександрія" – "Верес"

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