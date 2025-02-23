"Олександрія" подужала "Зорю" та наблизилася до "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

"Олександрія" обіграла "Зорю" в домашньому матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 2:1 .

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами. На 43-й хвилині луганці відкрили рахунок зусиллями Романа Вантуха, але на 45+1-й хвилині господарі відігралися завдяки точному удару Олександра Філіппова.

На старті другого тайму підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед – Філіппов на 47-й хвилині забив вдруге, оформивши дубль. Саме цей гол став переможним для олександрійців.

Огляд матчу "Олександрія" – "Зоря"

Після цієї перемоги "Олександрія" (41 бал) продовжує посідати друге місце в УПЛ і скоротила відставання від "Динамо" (43 очки), яке лідирує з матчем у запасі. "Зоря" (22 пункти) перебуває на десятій позиції.

У наступному турі олександрійці 1 березня зіграють з "Шахтарем", а луганці днем пізніше позмагаються з "Рухом".

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