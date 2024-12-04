"Олександрія" та "Динамо" не визначили переможця в перенесеному матчі лідерів УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня подовжила свою рекордну серію без поразок у чемпіонаті України.

"Олександрія" та "Динамо" зіграли внічию в перенесеному матчі першого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 0:0 .

Зустріч лідерів чемпіонату України минула без великої кількості небезпечних моментів. Команди показали досить обережний футбол і в підсумку так і не змогли жодного разу вразити ворота одна одної.

Завдяки цьому "Олександрія" оновила власний клубний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ. Команда Руслана Ротаня не програла жодного з останніх 20 матчів у чемпіонаті України – 15 з них цього сезону та ще п'ять минулого.

Огляд матчу "Олександрія" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Динамо" (37 очок) продовжує лідирувати в УПЛ, випереджаючи "Олександрію" (37 балів) завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Третім йде "Шахтар" (30 пунктів), який має гру в запасі.

У наступному матчі чемпіонату України динамівці та олександрійці 8 грудня знову зійдуться в очній дуелі, але вже в Києві у рамках 16-го туру національної першості.

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