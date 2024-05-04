"Олександрія" та "Рух" розійшлися бойовою нічиєю у стартовому матчі 27-го туру УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня двічі вела в рахунку, але перемогти не зуміла.

"Олександрія" на своєму полі зіграла внічию з "Рухом" у матчі-відкритті 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) – 2:2 .

Господарі вийшли вперед уже на четвертій хвилині – голом відзначився Микола Михайленко. На 26-й хвилині львів'яни відігралися зусиллями Євгена Пастуха.

У другому таймі підопічні Руслана Ротаня знову повели в рахунку – Михайленко оформив дубль. Проте всього за хвилину "жовто-чорні" відновили паритет у зустрічі – забив Богдан Слюбик.

Огляд матчу "Олександрія" – "Рух"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Олександрія" (27 очок) посідає 12-те місце в УПЛ. "Рух" (45 балів) залишився на п'ятій позиції – львівський клуб за додатковими показниками поступається "Дніпру-1", який має гру в запасі.

У наступному турі "Олександрія" 12 травня прийме "Дніпро-1". Днем раніше "Рух" на виїзді зіграє проти "Оболоні".

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