"Олександрія" у більшості обіграла новачка УПЛ і повернулася на вершину турнірної таблиці (відео)

"Олександрія" перемогла "Лівий Берег" у домашньому матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм минув без забитих голів. Перед самою перервою гості залишилися в меншості – на 45+1-й хвилині другу жовту картку та вилучення заробив Данило Сухоручко.

У другій половині зустрічі підопічні Руслана Ротаня скористалися чисельною перевагою та відправили два м'ячі у ворота новачка елітного дивізіону. На 53-й хвилині рахунок відкрив Феррейра Кампуш, а на 68-й хвилині Артем Шабанов після подачі з кутового збільшив перевагу господарів.

Огляд матчу "Олександрія" – "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.

Після перемоги "Олександрія" з 16 очками повернулася на перше місце в УПЛ. "Лівий Берег" з 6 балами посідає 11-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату України олександрійці 28 вересня на виїзді зустрінуться з "Кривбасом", а "Лівий Берег" днем пізніше прийматмие "Динамо".

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