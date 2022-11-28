"Олександрія" у більшості втратила перемогу над "Рухом" – запеклий матч завершився бійкою

Львів'яни на останніх хвилинах врятувалися від поразки завдяки пенальті.

"Олександрія" та "Рух" зіграли внічию в рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на КСК "Ніка" закінчився з рахунком 1:1 .

Обидві команди довго не могли забити в цьому матчі. На 58-й хвилині львівський клуб залишився в меншості – Юрій Климчук отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Опинившись у більшості, підопічні Юрія Гури повели в рахунку – на 80-й хвилині голом відзначився Денис Мірошніченко.

Проте наприкінці матчу команда Леоніда Кучука зуміла піти від поразки – на 88-й хвилині пенальті реалізував Ярослав Карабін.

Варто зазначати, що перед фінальним свистком на полі закипіли пристрасті. Футболіти обох команда влаштували штовханину, яка переросла в невеличку бійку – долучився до неї навіть керманич "жовто-чорних" Кучук.

Олександрія" з 24 очками йде зимувати на п'ятому місці в таблиці УПЛ. "Рух" з 13 очками розташовується на 12-й сходинці.

Після зимової паузи олександрійці на початку березня зіграють з "Дніпром-1", а львів'яни свій наступний матч проведуть ще цього року – 7 грудня "жовто-чорні" зустрінуться з "Чорноморцем".

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