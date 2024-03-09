"Олександрія" у більшості втримала перемогу над "Поліссям" – чорна смуга житомирців триває (відео)

Команда Юрія Калитвинцева не знає смаку перемог шість матчів поспіль у чемпіонаті України.

"Олександрія" на виїзді обіграла "Полісся" в матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Житомирі завершився з рахунком 1:2 .

Гості вийшли вперед на 10-й хвилині зустрічі – Микола Михайленко головою пробив у дальній кут після подачі з правого флангу від Владислава Калитвинцева, який є сином головного тренера житомирського клубу Юрія Калитвинцева.

У другому таймі "Полісся" зуміло відігратися – на 62-й хвилині з пенальті відзначився Артем Козак.

Проте на 78-й хвилині команда Руслана Ротаня повернула собі перевагу в рахунку – Артем Шулянський на дальній стійці замкнув простріл Олександра Бєляєва.

На 83-й хвилині житомирці залишилися в меншості – Лукас Тейлор отримав другу жовту картку за відмашку в центрі поля. Граючи удесятьох, господарі не змогли врятуватися від поразки.

Огляд матчу "Полісся" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Зазначимо, що "Полісся" не перемагає вже шість матчів поспіль у чемпіонаті України. Востаннє житомирський колектив вигравав ще 11 листопада минулого року в поєдинку з "Металістом 1925" (2:1).

"Полісся" (33 очки) посідає шосте місце в УПЛ. "Олександрія" (20 балів) піднялася на 11-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Калитвинцева 16 березня на виїзді зіграють проти "Оболоні", а команда Ротаня днем раніше прийме "Ворсклу".

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