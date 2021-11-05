"Олександрія" у матчі-відкритті туру УПЛ розібралася з "Металістом" та наблизилася до єврокубкової зони

"Олександрія" у матчі-відкритті туру УПЛ розібралася з "Металістом" та наблизилася до єврокубкової зони

Друга перемога команди Юрія Гури над харків'янами за півтора тижні.

"Олександрія" в рамках матчу-відкриття 14-го туру української Прем'єр-ліги впевнено перемогла вдома харківський "Металіст 1925" з рахунком 2:0 .

Зазначимо, що господарі відкрили рахунок у протистоянні на 33 хвилині - Сергій Рибалка розігнав на правий фланг штрафного майданчика Ігоря Кирюханцева своїм пасом, а партнер пробив зовнішньою стороною стопи в дальній кут.

Перед забитим голом у виконанні Кирюханцева відзначатися міг й сам Рибалка, але м'яч після його удару влучив у стійку.

Закріпив перевагу господарів, а разом із тим поставив крапку у матчі, Каспарс Дубра. Литовський захисник на 74 хвилині замкнув навіс із лівого флангу від партнера по команді.

Як наслідок, команда Юрія Гури здобула три бали, але залишилася на шостій сходинці турнірної таблиці. Утім, "Олександрія" впритул наблизилася до єврокубкової зони. Відтепер, відстань від п'ятого місця становить лише два бали.

Що стосується "Металіста 1925", то вони залишилися з 19 пунктами на восьмому місці.

Півтора тижні тому "Олександрія" розбила "Металіст 1925" на його полі з рахунком 5:2 в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

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