"Олександрія" у скандальному матчі з двома вилученнями розбила "Чорноморець" і очолила УПЛ (відео)

Команда Руслана Ротаня розібралася з "моряками", які від 29-ї хвилини грали удев'ятьох.

"Олександрія" розгромно перемогла "Чорноморець" у домашньому матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився з рахунком 3:0 .

Підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок на 16-й хвилині зустрічі – дебютний гол на дорослому рівні забив 19-річний Данило Ващенко.

На 17-й хвилині "моряки" залишилися в меншості – Іван Петряк отримав пряму червону картку за те, що штовхнув, а потім ще й обматюкав арбітра. Причиною такої агресивної поведінки стало те, що під час результативної атаки олександрійців рефері нібито не побачив фол з їхнього боку.

На 29-й хвилині матчу одеський клуб взагалі залишився удев'ятьох. Богдан Бутко заробив пряму червону картку через образливу репліку на адресу головного судді: "Та йди ти на**й", який просив гравця вийти за межі поля, щоб отримати медичну допомогу.

Після цього епізоду на поле вибіг головний тренер "моряків" Олександр Бабич, який хотів забрати команду з поля, але в підсумку він отримав жовту картку, а матч продовжився.

Наприкінці поєдинку команда Ротаня довела справу до розгрому. На 80-й хвилині забив Денис Костишин, а остаточний рахунок гри на 90+1-й хвилині встановив Артем Козак.

Огляд матчу "Олександрія" – "Чорноморець"

Таким чином, "Олександрія" оновила свій рекорд за безпрограшною серією в УПЛ. Команда Ротаня не програла жодного з останніх 19 матчів у чемпіонаті України – 14 з них цього сезону та ще п'ять минулого.

Завдяки цій перемозі "Олександрія" (36 очок) вийшла на перше місце в УПЛ, обійшовши "Динамо" (35 балів), яке має матч у запасі. "Чорноморець" (12 пунктів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі УПЛ олександрійці 8 грудня на виїзді зіграють проти "Динамо", а одесити днем раніше приймуть "Кривбас".

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