"Олександрія" в більшості розтрощила "Металіст 1925" у матчі 17-го туру чемпіонату України (відео)

Команда Руслана Ротаня на мажорній ноті вирушила на зимову перерву.

"Олександрія" здобула розгромну перемогу над "Металістом 1925" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Лівий Берег" у Київській області завершився з рахунком 0:3 .

Усі голи в цій зустрічі було забито у другому таймі. На 64-й хвилині олександрійців вивів уперед Данило Скорко.

Через сім хвилин господарі залишилися у меншості – другу жовту картку отримав Максим Жичиков.

Команда Руслана Ротаня скористалася чисельною перевагою та довела справу до розгрому – дубль оформив Родіон Плакса, відзначившись на 75-й і 83-й хвилинах.

Огляд матчу "Металіст 1925" – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

"Олександрія" (16 очок) піднялася на 11-те місце в УПЛ. "Металіст 1925" (15 балів) зазнав п'ятої поспіль поразки і опустився на 13-ту позицію в турнірній таблиці.

На цьому для олександрійців і харків'ян перша частина чемпіонату завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата): в рамках 18-го туру УПЛ "Олександрія" прийме "Шахтар", а "Металіст 1925" зіграє проти "Динамо".

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