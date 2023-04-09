"Олександрія" в більшості врятувалась від поразки у поєдинку з "Чорноморцем" (відео)

"Олександрія" і "Чорноморець" зіграли внічию в матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Ніка" завершився з рахунком 1:1 .

На 36-й хвилині "моряків" вивів уперед Данило Алефіренко. Цей гол дозволив одеситам піти на перерву в ролі лідера, однак вже у меншості – в компенсований до першого тайму час другу жовту картку отримав Олександр Демченко.

Граючи другий тайм у більшості, команда Руслана Ротаня змогла відігратися. На 69-й хвилині паритет у поєдинку відновив Кирило Ковалець. А ось вирвати перемогу олександрійцям вже було не до снаги.

"Олександрія" (32 очки) залишилася на п'ятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" (20 балів) посідає 11-те місце.

У наступному турі підопічні Ротаня 15 квітня зіграють проти "Металіста 1925", а одесити наступного дня прийматимуть "Ворсклу".

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